Stade Rennais – Mercato : Holveck climatise la rumeur Boëtius et ferme la porte à des recrues

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ces dernières heures, le nom de Jean-Paul Boëtius (Mayence, 26 ans) a circulé au Stade Rennais. Face aux départs possibles dans l'entrejeu (Léa Siliki, Grenier ou encore Camavinga l'été prochain), le Néerlandais était même annoncé en Bretagne dès cet hiver par le quotidien Bild. Une piste qu'il s'agirait pourtant d'oublier pour janvier selon la posture officielle du club.

« On est sûr de ne pas en signer »

Dans les colonnes de Ouest-France, Nicolas Holveck (président délégué) a été très clair sur la question : « On ne cherche pas de joueur. Et quand on ne cherche pas, on est sûr de ne pas en signer », a rétorqué l'ancien Monégasque.

Disposant d'un effectif pléthorique (27 joueurs) pour seulement deux compétitions à jouer, le Stade Rennais cherche surtout à dégraisser son effectif de quelques jeunes en mal de temps de jeu. Dans un marché plombé par la crise sanitaire et l'absence de droits TV, Rennes a d'ailleurs du mal à finaliser ses dossiers de départs en prêt (Gboho à Nîmes, Léa Siliki en Angleterre).