Stade Rennais – Mercato : Jérémy Doku prêt à recaler Liverpool ?

Si un frisson a parcouru l'échine des supporters du Stade Rennais avec la rumeur d'un intérêt prononcé de Liverpool pour la pépite belge Jérémy Doku (19 ans), ces derniers peuvent être rassurés par l'état d'esprit de l'ancien joueur d'Anderlecht, sous contrat jusqu'en juin 2025 et qui n'a absolument pas l'intention de plier bagage dans les quinze derniers jours du Mercato.

En effet, selon le compte Twitter MSV Foot, bien renseigné sur les arcanes du Mercato, l'international belge – impressionnant lors de ses entrées à l'Euro – veut rester en Bretagne encore au moins cette saison. « Il se sent bien, s'épanouit, il attend beaucoup de cette saison. L'arrivée de Sulemana lui plait beaucoup. Il croit au projet rennais plus que jamais », écrit l'insider.

Plus gros transfert de l'histoire du club breton (26 M€), Jérémy Doku sort d'une première année mitigée en Ligue 1. S'il n'a pas encore fait parler les statistiques (37 apparitions, 2 buts, 4 passes décisives) malgré des qualités de dribbleur évidentes, Doku commençait à exploser en fin de saison sous Bruno Genesio...

