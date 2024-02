Stade Rennais Mercato : Kalimuendo encense Mbappé et ouvre la porte à un retour au PSG

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Chahuté en début de saison et placé sur la liste des départs au mercato, Arnaud Kalimuendo (22 ans) a redressé la barre pour convaincre le Stade Rennais de le conserver cet hiver. cela n’empêche pas l’ancien attaquant du RC Lens de réfléchir à son futur et d’un possible retour au PSG !

« Un retour au PSG ? C'est une possibilité, bien sûr, a-t-il affirmé au micro de Téléfoot. Paris, ça reste un très grand club, qui a une très grande part dans mon cœur. Je suis leur actualité et tout ce qu'il se passe cette saison. »

Kalimuendo encense Mbappé

Interrogé au sujet de Kylian Mbappé, Kalimuendo n’a pas manqué de bons mots à son endroit : « Il est fort. Tout le mérite lui revient, parce qu'il fait preuve d'une précision et d'une finition remarquable devant le but. C'est un joueur inspirant et c'est un joueur générationnel. »

Arnaud Kalimuendo évoque un potentiel retour au PSG. @MamoodTraore



@MamoodTraore

