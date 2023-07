Stade Rennais - Mercato : l'Arabie Saoudite pourrait débloquer un transfert à 35 M€ !

Le recrutement de milieux offensifs comme Ludovic Blas et Enzo Le Fée peut-il inciter Bruno Genesio à changer son système de jeu pour la saison prochaine et donc à se priver d'ailier ? Auquel cas, l'avenir de Jérémy Doku ne serait plus forcément à Rennes. Et ça tombe bien, car une piste alléchante s'offre au Belge de 21 ans. Selon Fabrizio Romano, il serait dans le viseur d'Aston Villa si jamais son plan A, Moussa Diaby, tombe à l'eau.

Or, c'est bien parti pour ! L'Arabie Saoudite, toujours elle, serait en passe de s'offrir les services de l'international français. Al-Nassr proposerait 43 M€ à Leverkusen pour son joueur et un salaire royal à ce dernier. Des montants sur lesquels Villa ne pourrait pas s'aligner. Si le deal est conclu, le club de Birmingham se lancera à l'assaut de Doku avec une offre de 35 M€, toujours selon Romano.

La fiche de Jérémy Doku

EXCL: Aston Villa have included Jeremy Doku in their shortlist for new winger as option in case Moussa Diaby deal won’t happen. 🚨🟣🔵 #AVFC



Priority remains Diaby after €35m plus add ons bid rejected. Aston Villa will bid again for sure.



Doku, another name being explored. pic.twitter.com/ybuWkCIxss