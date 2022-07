FC Barcelone - Mercato : Umtiti se rapproche du Stade Rennais, les détails de l’opération dévoilés ! !

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Samuel Umtiti devrait retrouver la Ligue 1, lors du mercato estival. Devenu indésirable au FC Barcelone, à cause de ses blessures à répétitions, le défenseur français est à la recherche d’un nouveau challenge. Alors qu’il souhaitait retourner à l’OL pour rejoindre Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l’ancien joueur des Gones se rapproche du Stade Rennais.

Selon les informations de Mundo Deportivo, les derniers détails du transfert devraient être réglés cette semaine. Ainsi, toujours selon le média espagnol, Samuel Umtiti devrait être libéré de son contrat avec le FC Barcelone et signer libre chez les Bretons. Une aubaine pour les finances rennaises.

🚨 Le Barça et Rennes finalisent les détails du transfert de Samuel Umtiti. Barcelone va résilier son contrat avant sa signature à Rennes. ( @mundodeportivo ) pic.twitter.com/Bs3J4dPGet

Pour résumer

