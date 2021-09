Stade Rennais – Mercato : l'arrivée de Laborde facilitée par un cadre de Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Sur les dernières heures du Mercato, le Stade Rennais a enregistré une belle signature en attaque, celle de Gaëtan Laborde (ex-Montpellier, 27 ans), co meilleur buteur de L1 (3 buts), recruté pour 15 M€ + bonus.

Présenté mercredi à la Piverdière, l'ancien Bordelais a fait une révélation sur son arrivée en Bretagne. Dans des propos rapportés par Ouest-France, Laborde a mis en avant le rôle de Benjamin Bourigeaud dans ce transfert. Un travail au corps de l'un des cadres des Rouge et Noir.

Bourigeaud a dragué Laborde... à Mykonos

« Avec Bourige on s’est croisé en vacances, on a passé quelques jours ensemble à Mykonos (Grèce). Pour l’anecdote, il avait envoyé un message à Flo (Maurice) pendant qu’on était en vacances », a fait savoir Gaëtan Laborde.

Florian Maurice a confirmé avoir reçu cette suggestion de Benjamin Bourigeaud. Son SMS de retour ? « Je répondais à Bourige que j’appréciais beaucoup le joueur et qu’on verrait ce qu’il se passerait. Mais c’était tôt dans le mercato. On est très content qu’il soit là et j’imagine que Bourige l’est aussi. »