Stade Rennais - Mercato : l’ASSE ne lâche pas Guirassy, un buteur de l’OL pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Après la défaite de l’ASSE hier soir face à l’OL (0-1), Pascal Dupraz a été clair : il manque un attaquant chez les Verts. « Il y a des manques. Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues. Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Avec davantage d'armes, j'aurais les idées plus claires, a-t-il expliqué en conférence de presse. Un Sainté un peu plus joueur aurait mis davantage les Lyonnais en difficulté. Il faut passer à autre chose, les garçons ne lâchent pas. Nos contenus doivent être meilleurs pour marquer des points et s'extirper de la 20e place. »

Pour ce faire, le coach de l’ASSE a déjà activé la piste Sehro Guirassy, que Bruno Genesio a vite refermée après son doublé contre les Girondins de Bordeaux dimanche dernier (6-0). La donne ne serait pas aussi claire en coulisses. Selon Foot Mercato, l'ancien buteur du LOSC (25 ans) n'est forcément pas heureux de débuter les matches sur le banc, situation qui a mis la puce à l’oreille de plusieurs formations qui sont venues aux nouvelles.

En plus de l'ASSE, Burnley et d'autres clubs anglais ont ainsi sondé le Stade Rennais. Le refus a été clair mais FM ajoute qu’en cas de Guirassy, le club breton a coché le nom de Tino Kadewere (26 ans)... Problème : l’OL ne veut pas le voir partir surtout depuis l'élimination de la CAN du Zimbabwe. L’ESTAC, le Stade de Reims et le FC Lorient sont également intéressés pour un prêt de six mois.

Rennes a coché le nom de Tino #Kadewere en cas de départ de Serhou #Guirassy.



L'OL veut garder son international zimbabwéen, et ce malgré les intérêts de Troyes, Reims et Lorient pour un prêt de 6 mois. (Foot Mercato) pic.twitter.com/reUVymAjy1 — Inside Gones (@InsideGones) January 21, 2022