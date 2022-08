Stade Rennais – Mercato : l'Atlético Madrid lorgne Majer et un autre joueur du SRFC !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Selon Foot Mercato, l'Atlético Madrid sogne à recruter Lovro Majer. « Les Madrilènes sont prêts à mettre un montant situé entre 40 et 50 millions d'euros sur la table pour l'international croate. Ce dernier, qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Rennes, n'avait coûté que 12 millions d'euros aux Bretons il y a un an, et l'opération serait donc excellente sur le plan purement financier », indiquait le média un peu plus tôt, ce jeudi. Et cet après-midi, « FM » révèle que Benjamin Bourigeaud est aussi dans le viseur des Colchoneros !

Bourigeaud également pisté

« Après Lovro Majer c'est au tour de Benjamin Bourigeaud d'être pisté par les Colchoneros selon nos informations. D'ailleurs à la base, c'était pour l'ancien Lensois que les dirigeants de l'Atleti avaient contacté le club breton. Mais contrairement au milieu croate, Rennes n'a absolument aucune envie de laisser filer Bourigeaud (28 ans), auteur de 12 buts et 16 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues. » Une prolongation est en cours pour l'ancien lensois. A suivre, donc...