Dans les colonnes de L'Equipe, Georginio Rutter (Hoffenheim, 19 ans) est revenu sur son départ contesté du Stade Rennais l'hiver dernier. L'attaquant français ne regrette pas son choix, reconnaissant que quelque chose s'était « peut-être » cassé avec son club formateur.

« Sur deux ans, je n'ai pas joué. J'ai entendu que ce n'était pas bien envers mon club formateur, mais j'ai signé pro là-bas ! En plus, je ne suis pas parti en fin de contrat, j'ai été vendu (1,5 M€). L'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? J'ai joué 63 minutes à Rennes en trois ans. En quatre mois ici, j'ai eu beaucoup plus (215). Les chiffres parlent. Mais je n'oublierais jamais Rennes », note-t-il.

« Pourquoi on ne m'a pas fait jouer avant »

Aujourd'hui, Rutter ne regrette pas une seconde d'avoir fait confiance à Hoffenheim plutôt qu'à la Juventus, à Naples ou au FC Séville : « Ils ont voulu me recruter dès janvier, c'était la preuve que le club me voulait vraiment. Certains clubs disaient : « On te surveille ». Là, c'était du concret, un projet structuré. Je ne me voyais pas partir dans un club où j'avais moins de chance de jouer ».

Concernant Rennes, l'attaquant déplore une attitude générale : « Il y a ces quinze minutes contre Séville, je marque, et là tout change. On me fait jouer. Mais je me demande alors pourquoi on ne m'a pas fait jouer avant. J'ai signé pro à 16 ans et je n'ai pas disputé une minute sur mes deux premières années. Donc, je me suis dit : t'es un grand garçon, prends des initiatives et regarder ce qu'il y a comme propositions ».