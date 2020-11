Stade Rennais – Mercato : la prolongation de Camavinga aurait refroidi un autre poids lourd que le Real Madrid

Eduardo Camavinga l'a confirmé devant la presse hier encore. Le prodige du Stade Rennais accueille avec beaucoup de sérénité les nombreuses convoitises dont il fait l'objet. « Je vois, j'entends, ce sont des choses qui font plaisir, après je suis au Stade Rennais et les autres clubs, ce n'est pas pour maintenant », a répondu le milieu breton.

Un constat d'autant plus valable qu'au lieu d'un départ acquis l'été prochain, il est pour le moment beaucoup plus question d'une prolongation de contrat. Le néo-international pourrait voir son bail breton s'étirer jusqu'en 2023.

Camavinga trop cher aussi pour la Juve

Cette annonce, forcément, aurait une résonance forte. Avec un contrat encore plus long, l'addition serait évidemment encore plus salée pour les courtisans qui oseraient toquer à la porte du Stade Rennais. Le Real Madrid en a déjà pris conscience depuis quelques temps. Et visiblement ce n'est pas le seul.

Selon Tuttosport, la Juventus Turin qui fait partie des clubs friands de Camavinga, estimerait désormais le dossier hors d'atteinte financièrement, et devrait donc renoncer à tenter leur chance. Au contraire d'un certain Paul Pogba qui pourrait bien réveiller la rivalité Juventus – Real Madrid...