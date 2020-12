Aujourd'hui à Leeds United (D1 anglaise), Raphinha (23 ans) a balancé un tacle à retardement à son ancien club du Stade Rennais. Sur ESPN Brésil, l'ailier a fait feu : « On m’a dit que Rennes ne me vendrait que pour une offre de 60 M€, mais ils m’ont vendu 15 M€. En plus, l’offre était inférieure à ce qu’ils avaient dépensé pour me recruter. Cela me montrait clairement que je ne faisais pas partie des plans du club et de l’entraîneur. Ils ont juste décidé de me vendre. Je me suis senti dévalorisé, un peu méprisé (…) Comme je ne me sentais pas valorisé et désiré dans le club, j’ai accepté de suivre leur envie de me vendre ».

La direction refuse la polémique mais maintient sa version

Une polémique, validé par certains journalistes bretons, qui a mis en avant une faille dans le discours de la direction des Rouge et Noir, lesquels avaient toujours dit que la vente de Raphinha avait été motivée par des velléités de départ de l'ancien joueur du Sporting Lisbonne.

Alors que le Stade Rennais est dans une période difficile sportivement, cette nouvelle polémique tombe très mal. Contactée par Ouest-France, la direction bretonne a décidé de ne pas répondre à ce tacle de Raphinha. L'Etat-major rennais a malgré tout confirmé sa version du début du mois d'octobre : à savoir que le Brésilien n'avait aucune obligation d'accepter l'offre des Anglais et que c'était bien le joueur qui avait eu le dernier mot.