Stade Rennais Mercato : la sixième recrue officialisée, visite médicale programmée pour la septième !

En feu depuis plusieurs jours au mercato, Rennes a officialisé ce lundi une nouvelle recrue. En effet, James Jordan, qui arrive en provenance de Birmingham City, s'est engagé avec le club breton contre environ 5 millions d'euros. Après Mohamed Jaouab, Albert Gronbaek, Glen Kamara, Leo Ostigard et Hans Hateboer, le milieu de terrain gallois est donc devenu la sixième recrue du Stade Rennais lors de ce mercato estival.

Pour lui, notre hymne n’aura aucun secret… 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



✍️ Le milieu gallois Jordan James rejoint le SRFC en provenance de Birmingham. #DegemerMatJordan pic.twitter.com/6XsiM4nw0Z — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 12, 2024

Carlos Andres Gomez arrive, lui, ce mercredi à Rennes !

Et Carlos Andres Gomez pourrait devenir la septième recrue estivale du club Rouge et Noir. Et pour cause, d'après Foot Mercato, le Stade Rennais et Real Salt Lake auraient trouvés un accord pour le transfert de l'ailier droit colombien pour un montant supérieur à 10 millions d'euros. Le joueur de 21 ans serait attendu ce mercredi en Bretagne pour passer sa traditionnelle visite médicale puis signer son contrat avec son nouveau club.

🚨#SRFC 🔴⚫️

▶️accord Rennes-Salt Lake pour Carlos Andres Gomez

▶️l'ailier colombien de 21 ans est attendu à Rennes ce mercredi pour passer sa visite médicale 🩺

💰montant du deal : supérieur à 10 M€https://t.co/0bbPAC4s4J pic.twitter.com/ukBwR3LcwQ — Sébastien Denis (@sebnonda) August 12, 2024

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !