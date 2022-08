Stade Rennais - Mercato : la troisième recrue estivale officialisée ce lundi ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Sauf retournement de situation, Joe Rodon (24 ans) devrait être prêté une saison au Stade Rennais par Tottenham. Ce prêt serait assorti d'une option d'achat estimée à 20 millions d'euros.

Rodon officiellement Rennais ce lundi ?

Selon les informations du journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, le défenseur central gallois serait arrivé ce dimanche à Rennes et devrait s'engager officiellement ce lundi avec le club Rouge et Noir. Après Steve Mandanda et Arthur Theate, Joe Rondon devrait donc devenir la troisième recrue du Stade Rennais lors de ce mercato estival.

Joe Rodon est arrivé comme prévu à Rennes ce dimanche. Il s’engagera officiellement demain. #mercato @leparisiensport https://t.co/SAMhk2yLSV — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 31, 2022

Pour résumer Le Stade Rennais devrait officialiser ce lundi l'arrivée du défenseur central gallois de Tottenham, Joe Rodon, sous la forme d'un prêt d'une saison avec une option d'achat estimée à 20 millions d'euros.

Fabien Chorlet

Rédacteur