Stade Rennais – Mercato : Laborde a poussé Maurice à brader un offensif

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Si le Stade Rennais a fait un ultime effort en recrutant Gaëtan Laborde à Montpellier pour 15 M€, cette arrivée devait forcément être associée à un départ dans le secteur offensif. Faute d'avoir trouvé une solution à M'Baye Niang, le club breton a finalement ouvert la porte à Romain Del Castillo (25 ans), lequel s'est engagé au Stade Brestois sur le gong du Mercato.

Le deal Del Castillo vraiment signé sur la fin

Ouest-France raconte les coulisses de cet ultime contrat, envoyé par les agents de Del Castillo (Score Agencies) à 23h45 et enregistré auprès de la LFP à 23h56. Soit 4 petites minutes avant la deadline. Un odssier ouvert par Grégory Lorenzi, le directeur sportif du SB29, que dimanche dernier.

« Il y a 3-4 mois, le coût du transfert allait être un peu élevé pour Brest. Mais là, vu la situation du joueur et vu que Florian Maurice était à l’écoute, l’opération allait être moins coûteuse », a expliqué le dirigeant brestois. Si, initialement, Rennes espérait plus de 4 M€ pour son joueur, la porte s'est finalement ouverte à l'ancien Lyonnais et Nîmois pour un peu moins de 2 M€.