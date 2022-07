Stade Rennais - Mercato : le Bayern Munich va revenir à la charge pour Mathys Tel

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

L'argent ou le talent, le Stade Rennais va devoir choisir. Il compte dans ses rangs un futur phénomène, Mathys Tel, qui a tapé dans l'œil de nombreux grands clubs étrangers, dont le Bayern Munich. Le géant bavarois a déjà formulé deux offres pour l'attaquant de 17 ans, repoussées toutes les deux par les Rouge et Noir. Mais d'après L'Equipe, une troisième serait en préparation.

Elle pourrait dépasser les 25 M€, une somme colossale pour un joueur de son âge et aussi peu expérimenté au très haut niveau (7 bouts de matches chez les pros, à peine plus d'une heure de jeu au total). Mais les dirigeants du Bayern Munich semblent persuadés que Tel sera un attaquant dominant lors de la prochaine décennie et ils semblent déterminés à le recruter.