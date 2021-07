Stade Rennais - Mercato : le club annonce un départ et une prolongation ! (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ça bouge au Stade Rennais ! Le club Rouge et Noir a officialisé ce jeudi le départ de Dalbert, qui était prêté par l'Inter Milan lors de la saison 2020-2021. Au total, le latéral gauche brésilien a disputé 18 matchs sous les couleurs rennaises.

[PROS]



Le prêt de Dalbert a officiellement pris fin hier. Au total, le Brésilien a disputé 18 matchs sous nos couleurs.



Bonne continuation Dalbert ! 🤝 pic.twitter.com/dZh0xYDPZN — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 1, 2021

Rennes a ensuite annoncé la prolongation de contrat d'une année supplémentaire de Lesley Ugochukwu. Le jeune milieu de terrain est désormais lié jusqu'en juin 2024 avec son club formateur.

"C’est beaucoup de fierté. C’est, entre guillemets, la récompense de mes efforts. Je remercie le Stade Rennais, mes parents et mes agents. Je suis très content. J’ai travaillé pour. J’ai été très bien accueilli dans le groupe professionnel. Ça n’a pas été difficile de s’y intégrer. Les dirigeants ont confiance dans les jeunes du centre. C’est bon pour l’avenir du club. L’objectif est de m’imposer dans le groupe, faire de plus en plus de matchs et pourquoi pas m’imposer en tant que titulaire. Je suis un enfant du club et j’en suis très fier", s'est réjouit le joueur de 17 ans sur le site officiel du Stade Rennais.

[PROS]



"𝐉𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐬 𝐮𝐧 𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐞𝐭 𝐣’𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐢𝐬 𝐭𝐫𝐞̀𝐬 𝐟𝐢𝐞𝐫." 💬



Découvrez les mots de @lesleysrfc après sa prolongation👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 1, 2021