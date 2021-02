Stade Rennais - Mercato : le départ surprise d’un flop pourrait s’accélérer

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais ne devrait pas recruter d’ici à minuit. C’est le message passée la semaine dernière par Nicolas Holveck même si on sait que ce genre de phrase ne veut pas dire grand-chose en période de transferts. Au rayon des départs, cela est encore plus vrai.

Alors que le dossier M’Baye Niang pourrait donner encore quelques maux de tête au club breton, le cas Daniel Rugani est pas mal non plus dans ce registre. prêté par la Juventus Turin au mercato estival, le défenseur central ne joue pas beaucoup en raison de son état physiques fragile. Pire, il pourrait partir cet hiver en direction du Torino.

Dans son édition du jour, c’est l’hypothèse émise : « Rugani, l’intrigue. » Le club italien penserait en effet à Rugani pour renforcer sa défense mais il sait qu’il part de loin puisqu’il est tout de même le rival historique n°1 de la Vieille Dame. Le Stade Rennais serait-il aussi prêt à casser son prêt ? Rien ne le dit aujourd’hui même s’il est déjà évident que cette belle affaire estivale sur le papier a tout d’un flop dans les faits.