Stade Rennais – Mercato : le dossier Mendy proche d'être solutionné, Stéphan fait le point

Présent en conférence de presse jeudi, à deux jours du choc entre le Stade Rennais et l'AS Monaco, Julien Stéphan a évoqué le très sensible cas Edouard Mendy, pour qui les discussions se poursuivent avec Chelsea mais n'ont « pas encore abouti » : « L’idée, c’est d’avoir une décision finale rapide, dans un sens ou dans un autre. Ce serait l’idéal pour tout le monde. Avec Édouard, il n’y a aucun souci. C’est un top mec et son comportement est fantastique. Il est encore leader dans le vestiaire. Je ne sais pas ce qu’il se passera mais si jamais ça se passe, tant mieux pour lui ».

Tomori dans la balance pour Mendy

D'après L'Equipe, les discussions avancent favorablement et Rennes a donné son feu vert aux Blues pour qu'ils discutent avec leur gardien. Si les Rouge et Noir espéraient initialement 30 M€, le deal pourrait se régler pour moins avec l'ajout dans la transaction du prêt du défenseur axial Fikayo Tomori (22 ans), l'une des cibles de Florian Maurice en défense.

Si Edouard Mendy était toujours à la Piverdière, il n'est pas encore certain que ce dernier puisse jouer contre l'ASM. « Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 48 h au niveau de sa situation personnelle mais il est maintenant apte à reprendre normalement une activité football. Psychologiquement ? Il est très très bien. Apte à jouer pour Rennes ? Je ne sais pas s’il jouera pour Rennes mais psychologiquement, il est très bien », a confié son entraîneur hier.

Un attaquant oui, pas de latéral gauche

Concernant les autres cas sensibles, Julien Stéphan a fait le point sur le dossier Mbaye Niang. Un joueur qui sera sans doute trop juste pour reprendre contre Monaco et qui demeure sur le départ même si l'entraîneur rennais ne peut (ou ne veut?) pas répondre quant au recrutement d'un avant-centre supplémentaire. En revanche, Stéphan a bien fermé la porte au recrutement d'une doublure expérimentée à Faitout Maouassa à gauche. Cette saison, ce sera Adrien Truffert qui tiendra ce poste. « Adrien nous a donné satisfaction. On continue à promouvoir la formation et laisser de la place aux jeunes, ce qui est très important dans notre projet », a-t-il avancé.