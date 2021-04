Stade Rennais - Mercato : le gros appel du pied de Nzonzi pour son avenir

A 32 ans, Steven Nzonzi vit une saison très compliquée avec le Stade Rennais. Bouleversé par la découverte de la Champions League, le club breton a perdu le fil après deux saisons trépidantes et vu son entraîneur, Julien Stéphan, démissionner en début d'année. Le champion du monde aurait de multiples raisons de retourner sans mot dire à l'AS Roma, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022. Mais non, il a expliqué à L'Equipe qu'il aimerait que son prêt au SRFC soit transformé en transfert définitif.

"Je me sens bien à Rennes"

« C’est vrai qu’aujourd’hui, je suis dans le flou total. Je suis en prêt, il me restera un an de contrat avec la Roma, mais c’était un club et une situation un peu particuliers là-bas. Je ne sais pas comment ils voient mon avenir, mais ça m’étonnerait que j’y retourne en sachant qu’il me reste un an de contrat. »

« Est-ce que j’aimerais continuer ici ? Oui. Je me sens bien à Rennes, je suis en France. J’ai beaucoup été à l’étranger et c’est un club qui travaille très bien, qui m’a agréablement surpris. Et je ne suis pas loin de Paris (où vivent ses proches), donc il y a pas mal de choses positives dans le contexte rennais. »