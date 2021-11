Stade Rennais - Mercato : le père de Doku met un stop au FC Barcelone et annonce d'autres contacts

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Il paraît que le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi, avait coché le nom de Jérémy Doku (19 ans) sur ses tablettes. Eh bien, le père de l'ailier du Stade Rennais s'est chargé de le ramener à la réalité en rappelant dans une interview au quotidien flamand Het Laaste Nieuws que les Blaugrana n'avaient pas les moyens de ses ambitions. Et qu'en outre, son fils avait d'autres courtisans.

"Ça ne me paraît pas correct de parler de ça. Je crois que le FC Barcelone n'est pas en condition de dépenser de grandes sommes d'argent actuellement. Il y a beaucoup d'autres clubs qui veulent Jérémy, même si je n'ai pas le droit d'en parler." C'est pourtant ce qu'il a fait. Et on a donc bien compris que le rapide ailier belge pourrait demander à aller voir ailleurs en juin, à peine deux ans après son arrivée.

