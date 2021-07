Stade Rennais - Mercato : le PSG est loin d’être décroché pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Bien malin qui prédira l’avenir d’Eduardo Camavinga. Hier, on a appris que Manchester United était en pole pour faire signer le milieu de terrain du Stade Rennais avec une prochaine offensive imminente.

Fabrizio Romano confirme cet état de fait mais précise que le PSG n’est pas décroché dans ce dossier malgré son intérêt pour Paul Pogba.

« Manchester United tentera de faire signer Eduardo Camavinga cet été pour éviter la concurrence l’année prochaine, quand il sera libre, assure le journaliste de Sky Italia. Camavinga serait ouvert à l’idée de jouer à Manchester United mais le PSG est aussi intéressé. United pousse fort. »

Manchester United will try to sign Eduardo Camavinga this summer as they know they’d face lot of competition next year - when Camavinga could leave Rennes as free agent. 🔴 #MUFC



Camavinga would be open to join Manchester United - PSG are interested too, Man Utd now pushing. https://t.co/C0h07PosEl