Stade Rennais - Mercato : le Real Madrid a mis la tête à l'envers à une trouvaille bretonne

Enorme depuis le mois d'octobre et son retour de blessure, Lovro Majer a connu un petit coup de mou au Stade Rennais sur les dernières semaines. Coup de mou qui lui a valu de sortir du onze de départ contre les Girondins de Bordeaux (6-0).

En conférence de presse avant le déplacement à Clermont, Bruno Genesio est revenu sur le déclassement du joueur croate, un déclassement qu'il ne voit pas comme une sanction mais plutôt comme une nécessité de calmer les choses autour d'un joueur particulièrement sollicité.

Majer a souffert de la comparaison avec Modric et du présumé intérêt du Real

« Le but n’était pas de piquer Lovro. C’est un garçon qui travaille très bien à l’entraînement, qui veut même toujours travailler plus que ce qu’on lui demande. C’est simplement qu’il a fait des matches extraordinaires avec nous, un peu à l’image de l’équipe, tout est allé très vite pour lui avec des comparaisons avec Modric, avec des bruits de couloir comme quoi le Real Madrid voudrait le recruter. C’est encore un jeune joueur, lui aussi, c’est la première fois qu’il vient jouer à l’étranger donc tout ça a pu, peut-être, lui mettre une pression un peu négative. J’en ai parlé avec lui très tranquillement avant le match et c’est un garçon qui a envie de progresser, qui a envie de s’épanouir ici et qui est un grand professionnel. Ce n’était pas pour le piquer mais simplement le protéger parce qu’il est un peu moins bien, comme d’autres joueurs aussi », a justifié le coach rennais.