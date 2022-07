Stade Rennais - Mercato : le remplaçant d’Aguerd arrive enfin !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a longtemps cherché et aurait fini par trouver. Enfin. Selon Sacha Tavolieri, Arthur Theate (Bologne, 22 ans) devrait en effet être le remplaçant de Nayef Aguerd, parti à West Ham pour 35 millions d'euros.

« Accord en cours de finalisation entre Bologne et le Stade Rennais pour un montant total de 18M€ (bonus inclus). Accord TOTAL attendu pour ce soir ou demain au plus tard. Il reste des détails à régler avec le joueur, a annoncé le journaliste de RMC Sport hier soir. Des détails comme la durée du contrat (4 ou 5 ans?) mais le SRFC a d’ores et déjà l’accord du joueur pour finaliser l’opération qui a de grandes chances d’aboutir. À suivre. »

Le natif de Liège, formé au Standard, a disputé 31 matchs de Serie A la saison dernière. Son arrivée devrait soulager Bruno Genesio, encore dans le flou ce week-end à un poste prioritaire et où il se sait dégarni.