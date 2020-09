Stade Rennais - Mercato : le Stade de Reims, grand gagnant du futur transfert de Mendy ?

Edouard Mendy (28 ans) se rapproche de Chelsea. Depuis quelques jours, le gardien du Stade Rennais est annoncé avec insistance du côté des Blues, qui avaient pourtant donné leur priorité à Mike Maignan. La mauvaise gestion du dossier par Marc Ingla a fait tourner les talons au club anglais, qui devrait donc ferrer l’ancien portier du Stade de Reims contre une somme rondelette (on parle d’un montant de 30 millions d’euros avec bonus).

Le Stade de Reims avait prévu le coup pour Mendy

Justement, l’ancien club de Mendy peut déjà se frotter les mains de ce transfert annoncé. Comme le rappelle YohZe à juste titre, le club champenois avait pris le soin d’inclure un pourcentage à la revente lors de son départ pour Rennes l’été dernier. « Edouard Mendy 28 ans, c'est la chance de sa vie de partir dans un "top club", estime l’insider sur Twitter. Je trouve très classe de la part de Rennes de le laisser partir, Rennes va certes faire une belle plus value mais le grand vainqueur de cette opération va être Reims qui avait un % sur la plus value. » Ce fameux pourcentage sur la plus-value est resté confidentiel.