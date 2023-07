Stade Rennais – Mercato : le tarif est fixé pour Lovro Majer, un nouveau renfort débarque

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Alors que, selon Fabrizio Romano, Wolfsburg et le Bayer Leverkusen ont lancé l'assaut pour Lovro Majer (Stade Rennais, 25 ans), le club breton est loin d'être fermé à un départ de son milieu de terrain croate, bien que l'intéressé soit encore sous contrat jusqu'en juin 2027.

Rennes discute à partir de 30 M€ pour Lovro Majer

Du côté de Ouest-France, on ne confirme pas les propositions évoquées par le journaliste italien mais on assure que plusieurs clubs ont directement pris contact avec Florian Maurice (directeur sportif) et que ce dernier a fixé le tarif.

Un an après avoir refusé une offre de 45 M€ de l'Atlético Madrid, Rennes est un peu moins gourmand concernant le troisième du dernier Mondial. Reste que Lovro Majer n'est pas à la portée de toutes les bourses puisqu'il faudrait « au moins 30 M€ » pour conclure l'affaire...

Gallon va débarquer de Troyes

Par ailleurs, et si l'on en croit Mohamed Toubache-Ter, Rennes finalise un nouveau renfort après Ludovic Blas (FC Nantes) et Enzo Le Fée (FC Lorient). Egalement courtisé par Lille, Gauthier Gallon (ESTAC) a choisi les Rouge et Noir et doit signer un contrat de trois ans la semaine prochaine après sa visite médicale.

