Stade Rennais - Mercato : le très émouvant message de Tait aux supporters

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

C'était attendu, c'est fait. Flavien Tait, barré par la concurrence, a quitté le Stade Rennais et pris la direction du club turc de Samsunspor. Pas l'occasion, pour lui, de dire au revoir aux supporters du SRFC sur la pelouse, ce qui l'a poussé à réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram avec un joli message.

Au fer rouge et noir

"Des débuts contrastés, et un travail acharné pour inverser la tendance et se mettre à la hauteur de l’ambition du club. La découverte des 3 compétitions européennes avec des soirées exceptionnelles, la sensation indescriptible de sentir le Roazhon vibrer, au rythme des buts, des passes décisives, et des victoires(...)Mon cœur restera marqué au fer rouge et noir ."

Podcast Men's Up Life