Stade Rennais Mercato : Lees-Melou sort du silence sur son transfert avorté

Dans le viseur du Stade Rennais cet hiver, Pierre Lees-Melou est finalement resté au Stade Brestois. Après presque un mois de silence, le milieu de 30 ans a pris la parole à l'issue de Clermont – Brest (1-1) afin de clarifier l'épisode. « On ne fait pas ce qu'on veut quand on est joueur » Surpris que son président Denis Le Saint soit sorti du silence pour évoquer son cas personnel (« surtout qu'il ne parle jamais dans les médias »), Pierre Lees-Melou a confirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention d'aller au clash avec le SB29 pour partir. « J'ai vu plein de choses écrites. Il s'est peut-être passé des choses, peut-être pas. Je ne peux pas vous dire grand-chose en fait. Je suis un joueur de Brest, je suis 100 % Brestois et il n'y a rien d'autre à dire. Je suis un joueur de football, ce qu'il se passe en dehors, je ne gère pas. Je suis sous contrat, j'ai un boss au-dessus de moi. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est joueur. » Pour résumer Discret depuis l'échec de son transfert au Stade Rennais, Pierre Lees-Melou (Stade Brestois, 30 ans) a pris la parole ce dimanche. Le milieu de terrain a assuré le SB29 de sa totale implication tout en reconnaissant ne pas avoir été autorisé à s'en aller.

