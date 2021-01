Stade Rennais - Mercato : les 4 dossiers chauds de Florian Maurice

Après avoir énormément investi l'été dernier, le Stade Rennais va se montrer plus sage cet hiver. Il sera éventuellement question de dégraissage mais pas de renfort, à en croire L'Equipe. Le quotidien sportif a listé quatre joueurs dont Florian Maurice va devoir trancher l'avenir au cours de ce mois de janvier. Et l'un d'entre eux, le prodige Georginio Rutter, pourrait lui donner des maux de crâne…

Rutter, priorité absolue

« Pas de révolution à prévoir à Rennes (4e), rassuré par ses quatre dernières victoires en L1. Clément Grenier (29 ans), en fin de contrat dans six mois, était annoncé partant en cas d’offre satisfaisante. C’est toujours le cas mais l’international français a rejoué et s’est montré plutôt à son avantage. Un départ anticipé de Dalbert, prêté par l’Inter Milan et peu performant depuis son arrivée, ne serait pas une surprise. »

« Le dossier de la prolongation de James Léa-Siliki (24 ans, sous contrat jusqu’en 2023) sera sur la table. Tout comme celui, brûlant, de Georginio Rutter (18 ans, en fin de contrat en juin). » Pour rappel, la Juventus, le Napoli, l’AC Milan, le FC Séville et des clubs de Bundesliga sont sur les traces du jeune attaquant.