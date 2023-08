Stade Rennais - Mercato : les Rennais disent non à une offre de 30 M€

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le RB Leipzig insiste mais ne parvient pas à ses fins. Et ce au sujet du défenseur du Stade Rennais, Arthur Theate, convoité comme jamais par le club allemand depuis plusieurs semaines.

Porte fermée

On le sait, une offre de 30 millions d'euros aurait été formulée à la direction du SRFC. Mais selon Ouest-France, c'est non et le joueur restera en Bretagne cette saison. Ce qu'avait déjà laissé entendre l'entraîneur Bruno Genesio qui avait même titularisé son joueur face au RC Lens.

Podcast Men's Up Life