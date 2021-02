Stade Rennais - Mercato : les Rouge et Noir blindent une première pépite avant Camavinga

Même si l'équipe traverse un gros trou d'air depuis plusieurs semaines, tout n'est pas à jeter au Stade Rennais. Au contraire, même, plusieurs joueurs de l'équipe type actuelle ont dévoilé cette saison un énorme potentiel ayant attiré l'œil des recruteurs étrangers. On pense en premier lieu à Eduardo Camavinga, bien sûr, mais également à Adrien Truffert.

"On va essayer de se qualifier en Europa League"

Et justement, il y avait péril en la demeure pour le latéral gauche de 19 ans puisque son contrat s'achevait en juin ! Fort heureusement, les Rouge et Noir ont annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord avec le jeune Belge pour une prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu'en 2023. Sur le site officiel du SRFC, Truffert a expliqué :

« Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. Je pense que c’est allé plus vite que prévu mais tant mieux. Dans le football, ça ne va jamais assez vite. C’est beaucoup de travail, de la combativité. Aujourd’hui, ça a payé. Il faut continuer de travailler encore plus pour aller encore plus loin. On est tout le temps en apprentissage dans le football mais je me sens forcément plus fort. J’ai plus d’expérience mais j’ai encore beaucoup à apprendre. On va essayer de se qualifier en Europa League, c’est l’objectif. »