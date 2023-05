Stade Rennais - Mercato : Majer toujours dans le viseur de 3 géants anglais ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Lovro Majer n'a débuté qu'un seul des six derniers matches du Stade Rennais. Elément central du jeu breton la saison précédente, le milieu de terrain croate a vu son statut remis en cause par Bruno Genesio depuis l'été dernier. Au total, il a d'ailleurs disputé moins de la moitié du temps de jeu du club breton qui, hasard ou pas, réalise une saison décevante.

Pour autant, la cote de Majer à l'étranger n'a pas faibli, loin de là. Dans son édition du jour, le Daily Mail annonce un intérêt de trois grands clubs anglais pour le Croate. Liverpool, qui souhaite remodeler son entrejeu, Arsenal mais aussi Tottenham sont sur ses traces. Ce n'est pas la première fois que le nom de Lovren circule de l'autre côté de la Manche. Vu comme les choses se passent pour lui à Rennes cette saison, cette intersaison pourrait être la bonne pour un transfert en Premier League !

La fiche de Lovro Majer

