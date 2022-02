Stade Rennais - Mercato : Martin a un dernier objectif à Rennes, un nouveau joueur ferré ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Jonas Martin est annoncé titulaire dans le onze de départ du Stade Rennais qui se déplace à la Mosson pour affronter le Montpellier HSC en ouverture de la 26e journée de L1 (21h). Le milieu de terrain devrait trouver place au poste de sentinelle dans un 4-3-3 articulé autour de Lovro Majer et Baptiste Santamaria.

Devenu un pion essentiel de Bruno Genesio cette saison, quand il n’est pas blessé, le joueur de 31 ans se fait une joie de croiser son club formateur et de peut-être vivre ses quatre derniers mois au Stade Rennais. En fin de contrat en juin, Martin ne sait pas encore sur quel pied danser.

« Mon but, c’est de finir la saison du mieux possible, de réussir des gros matches, d’enchaîner. On fera le bilan à la fin, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Ça ne me perturbe pas, parce que si je confirme, je pense que j’aurai des propositions. Le but, c’est d’en avoir et de faire réfléchir mon club. » Par ailleurs, le compte Twitter ActuSRFC se fait le relais d’une éventuelle signature d’un jeune joueur au Stade Rennais dont l’identité et le type de contrat, restent inconnus.

Visiblement le Stade Rennais a fait signer un nouveau jeune joueur dont l’identité et le type de contrat ne sont pas encore communiqués. (Via @FLASHLINEPHOTO1) #MercatoSRFC pic.twitter.com/CSV0Hc6fGX — Actu SRFC (@ActuSRFC_) February 24, 2022