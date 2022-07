Stade Rennais - Mercato : Mathys Tel officialise son départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Sur son compte Instagram, le jeune attaquant du Stade Rennais, Mathys Tel (17 ans), qui est annoncé tout proche du Bayern Munich, a officialisé son départ du club Rouge et Noir.

"Je tiens à vous écrire ce soir pour vous annoncer mon départ du Stade Rennais. Ce fut une immense fierté et un véritable honneur d'avoir porté et représenté ce maillot depuis l'âge de mes 12 ans. Je voudrais témoigner un grand respect et adresser un grand merci au SRFC qui m'a énormément appris, qui m'a fait grandir sur tous les aspects, et pour qui j'aurais toujours une très grande reconnaissance. Je souhaite dire merci, au nom de tous les moments passés ensemble, aux staffs, aux coachs, aux joueurs, à tous mes coéquipiers et à la famille Pinault qui a rendu la suite possible... merci aux supporters Rouge et Noir, je vous souhaite sincèrement le meilleur", a écrit l'international U17 français.