Stade Rennais Mercato : Matic, Assignon, les recrues... Stéphan décline toute responsabilité

Les supporters du Stade Rennais l’ont mauvaise : il ne devrait plus y avoir de recrue en cette fin de mercato hivernal au SRFC. Un Mercato marqué par le départ à Lyon de Nemanja Matic, celui de Lorenz Assignon en Angleterre, et par les arrivées de deux recrues défensives (Matusiwa et Seidu).

Concentré sur le terrain

En conférence de presse, Julien Stéphan a expliqué qu’il avait laissé Florian Maurice gérer ces mouvements, se concentrant sur son travail de coach. «Pendant le mercato, j’ai été assez clair, je me concentre sur le terrain. Et ça va être encore le cas pendant trois mois et demi. Ça me permet de mobiliser mon énergie sur le terrain», a-t-il expliqué.

