Stade Rennais - Mercato : Maurice a bougé pour son dernier renfort offensif

Le Stade Rennais est encore loin d’avoir bouclé son mercato. Julien Stéphan l’a fait savoir hier en conférence de presse : il attend encore un renfort (voire deux) en défense et un autre sur le plan offensif. Il ne s’agira pas de Jeff Reine-Adélaïde, dont la piste s’est refroidie à l’OL. La priorité de Florian Maurice se porte aujourd’hui sur Jérémy Doku (18 ans), pour qui une première offre de 20 millions d’euros a été refusée par Anderlecht. La Dernière Heure croit savoir que le club belge attendrait 30 millions d’euros pour son espoir.

« On ne prendra pas pour prendre, c’est sûr »

« On est satisfaits de la qualité du groupe jusqu’à maintenant, surtout de son état d’esprit et de son énergie, résume Stéphan. On ne prendra pas pour prendre, c’est sûr. » Le SRFC a jusqu’à lundi minuit pour compléter son effectif si besoin.