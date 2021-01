Stade Rennais – Mercato : Maurice a perdu une bataille importante, les raisons dévoilées

Comme révélé mercredi par Goal.com, le Stade Rennais va accuser un gros coup dur en perdant l'une de ses pépites : Georginio Rutter. Utilisé sur quelques matches par Julien Stéphan, l'attaquant de 18 ans ne prolongera pas son bail qui expire au 30 juin prochain en Ille-et-Vilaine.

L'entourage de Georginio Rutter pointé du doigt

Un coup dur pour le directeur sportif Florian Maurice, qui avait fait de la prolongation de Rutter l'une de ses priorités et ne s'en cachait pas fin décembre dans Ouest-France. « C’est un garçon que j’apprécie beaucoup, sa mentalité. J’ai vraiment envie de l’inscrire dans ce projet et je pense qu’il correspond totalement à l’esprit qu’on veut donner au club. Donc j’essaye, jour après jour de donner un maximum d’arguments. Je pense qu’il n’y a pas meilleur projet pour lui aujourd’hui que celui du Stade Rennais. Parce que je connais aussi des difficultés pour des jeunes joueurs de partir dans d’autres clubs en France ou aller à l’étranger pour s’imposer ».

C'est pourtant bien vers un divorce qu'on s'oriente et le coupable est tout désigné pour Ouest-France : les conseillers du joueur et le principal intéressé lui-même. Estimant que, malgré ses ambitions, Rennes laissait beaucoup de place à sa génération 2001-03 (Truffert, Camavinga, Gboho, Soppy, Assignon, Bonet), le média local fustige l'impatience des agents. « Certains jeunes joueurs ou leurs entourages en veulent toujours plus. Ils peuvent aussi être trompés par les temps de jeu « d’Ovnis » comme Camavinga ou Mbappé, qui sont l’exception et sur lesquels se calquer est une erreur quel que soit le talent du jeune concerné », peut-on lire.