Stade Rennais - Mercato : Maurice a raté un Messi bis cet été !

La qualité du travail de Florian Maurice a déjà porté ses fruits au Stade Rennais. Débauché à l’OL cet été, le nouvel homme fort du recrutement des Rouge et Noir n’a pas traîné pour imposer sa patte en Bretagne. Force est de constater que les réussites sont plus nombreux que les revers même s’il reste un goût d’inachevé avec Jérémie Boga (23 ans).

Parmi l’un des premiers clubs à avoir contacté le milieu offensif de Sassuolo, le Stade Rennais a dû changer de cible en raison du prix trop élevé demandé par le club italien (25 M€). Aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi : Roberto De Zerbi est convaincu de disposer avec l’ancien Rennais d’un Lionel Messi bis !

« Il est arrivé sans savoir se rapporter à ses coéquipiers et au but adverse. Mais dans sa capacité à éliminer son adversaire dans le 1 contre 1, je le mets derrière Messi et après je dois réfléchir. Aujourd'hui, il joue pour l'équipe », a expliqué le coach de Sassuolo à La Repubblica. Flatteur.