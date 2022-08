Stade Rennais - Mercato : Maurice calme les envies de départ d'un jeune joueur

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Pendant la conférence de presse de présentation d'Arnaud Kalimuendo, ce mardi, Florian Maurice a été interrogé sur l'avenir de Matthis Abline. Le jeune attaquant de 19 ans, prêté au Havre en cours de saison passée, a exprimé le souhait de jouer plus. Or, le compartiment offensif du SRFC affiche complet, surtout après l'arrivée de l'ancien Parisien. Malgré cela, le directeur sportif rennais n'a aucune intention de laisser partir sa pépite, pourtant courtisée par Auxerre et Angers selon France Bleu et L'Equipe.

"Pour l’instant, Matthis est chez nous, a déclaré Maurice. Je lui ai dit, j’ai envie de le conserver, de lui donner du temps de jeu. Il a peut-être aussi besoin de jouer plus régulièrement. Mais ça ne veut pas dire qu’il ne le fera pas à Rennes. C’est à lui aussi d’être patient, de montrer qu’il est en capacité d’enchaîner des matches, à être présent tout au long de la semaine, d’être performant, ce qu’il est. Il travaille bien. Il est là, il est chez nous. On fera le point d’ici la fin du mercato, mais je compte sur lui."