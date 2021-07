Stade Rennais - Mercato : Maurice chercherait un renfort en catimini

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

L'Equipe du jour fait la présentation du Stade Rennais. Et explique combien le poste de gardien est problématique. Recruté l'été dernier, l'ancien Dijonnais Alfred Gomis n'a pas réussi à faire oublier Edouard Mendy, parti à Chelsea. « Longtemps, il a surtout illustré tout ce que son prédécesseur possédait et lui, non : l’aisance au pied, l’élasticité, cette manière de rayonner devant sa ligne. La sécurité, en un mot », peut-on lire dans le quotidien.

Du coup, le directeur sportif des Rouge et Noir, Florian Maurice, serait à l'écoute du marché. Et si les dirigeants s'offusquent officiellement quand des rumeurs font état d'un intérêt pour le portier de l'AS Roma Robin Olsen, officieusement, ils seraient à l'affût de toute bonne opportunité

