Stade Rennais – Mercato : Maurice débarque sur une ex piste de prestige de l'OL !

En quête d'un défenseur d'expérience, le Stade Rennais est prêt à tenter un gros coup pour bien figurer en Ligue des Champions. Comme évoqué il y a quelques semaines déjà, le club breton avait notamment dans ses radars l'expérimenté défenseur du Bayern Munich, Javi Martinez (32 ans).

En fin de contrat en juin 2021, le Basque ne viendra probablement pas chez les Rouge et Noir. En effet, selon Marca, Martinez – qui était également courtisé par des clubs anglais – aurait fait le choix d'un retour aux sources dans son ancien club de l'Athlétic Bilbao. Un club qui devra néanmoins débourser 10 M€ pour le faire revenir.

L'OL avait reculé face aux exigences salariales

Mais l'échec de la piste Martinez n'a pas refroidi Florian Maurice pour autant. Selon le 10 Sport, le directeur sportif rennais cherche toujours à faire signer un « nom » dans l'axe défensif et a récemment amorcé des discussions pour faire venir Diego Godin (Inter Milan, 34 ans). Une information d'ailleurs confirmée en Italie par l'éminent Gianluca Di Marzio.

Ciblé par l'OL en début de Mercato, l'international uruguayen et ancien patron de la défense de l'Atlético Madrid sort d'une saison délicate en Italie. Si les prétentions salariales de Godin paraissent quand même un frein au dossier et avaient refroidi Lyon, Rennes a amorcé des discussions concrètes avec le défenseur. Malgré ses deux ans de contrat, l'Inter Milan pourrait accepter une résiliation de contrat et un départ libre.