Stade Rennais - Mercato : Maurice éclaircit le cas Rutter et fait le point sur les dossiers chauds

Georginio Rutter (18 ans) devrait bel et bien quitter le Stade Rennais (pour l'Allemagne ?) en fin de saison. L’information circulait depuis le début de la semaine et a été confirmée par Florian Maurice.

« On a essayé de trouver des solutions, assure le directeur sportif du Stade Rennais dans L’Équipe.. Mais le discours de ses représentants était sensiblement le même : on attend de voir ce qui se passe pour décider si on prolonge ou pas. Et “voir”, c’était obtenir du temps de jeu. Donner du temps de jeu, ce n’est pas en donner pour en donner. C’est donner pour être performant et en capacité d’aider l’équipe. Le travail qu’il a fourni de la préparation jusqu’à novembre a été bon, justement, pour lui permettre d’en avoir, et Julien (Stéphan) l’a fait de manière très logique, malheureusement ça n’a pas suffi. »

Maurice noie le poisson pour Léa-Siliki

Ce même Maurice a laissé entendre qu’il n’y aura pas d’arrivée supplémentaire au SRFC en assurant n’avoir « aucune proposition » pour d’autres éléments de l’effectif. Yann Gboho (20 ans) a intéressé Nîmes pour un prêt mais le club gardois n’a pas donné suite. Malgré des approches, Dalbert et Daniele Rugani n’ont pas demandé à casser leur prêt. James Léa-Siliki (24 ans) pourrait toutefois animer les prochains jours, lui qui est sensible à l’intérêt de Watford. Les Hornets vont relancer Nicolas Holveck alors qu’un club espagnol s’est aussi positionné ces dernières heures.