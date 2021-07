Stade Rennais – Mercato : Maurice freine un départ, deux clubs de L1 s'activent !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si le Stade Rennais discute avec le Celtic Glasgow et est proche d'un transfert à 3 M€ pour Brandon Soppy, le dossier du latéral droit de 19 ans est encore loin d'être bouclé. En effet, comme nous l'apprend L'Equipe, Florian Maurice aurait fixé la barre à 5 M€ pour son défenseur polyvalent de la génération 2022.

Par ailleurs, le club écossais est loin d'être seul sur les rangs. Alertés par la fin de contrat proche de Soppy (2022), deux clubs de Ligue 1, deux clubs anglais et un club italien, dont les identités n'ont pas filtré, sont tous prêts à se lancer dans la course au défenseur breton.

Côté rennais, on s'est déjà résolu à laisser partir Brandon Soppy cet été. Non seulement la doublure d'Hamari Traoré n'a pas accepté l'offre de prolongation formulée mais les Rouge et Noir disposent déjà de son remplaçant en interne avec Lorenz Assignon (21 ans, 2023).