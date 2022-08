Stade Rennais - Mercato : Maurice fixe un ultimatum express à Traoré et Bourigeaud pour leur avenir

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

En fin de contrat en juin 2023 avec le Stade Rennais, Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud n'ont pas prolongé leur contrat avec le club Rouge et Noir et sont annoncés sur le départ cet été. Mais pour Florian Maurice, il n'est pas question que le latéral droit malien et le milieu de terrain français partent une fois le championnat démarré.

"À partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble"

"Je le gère tranquillement, car ils sont sous contrat avec le Stade Rennais pour encore un an. Pour l’instant, il n’y a pas de décision de prise, ou de deadline. Mais à partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble. S’ils ne partent pas avant dimanche, ils restent ? Je souhaite ardemment qu’ils restent. Je le souhaite", a indiqué le directeur sportif rennais en marge des présentations d'Arthur Theate et Joe Rodon.

Pour résumer Lors des présentations d'Arthur Theate et Joe Rodon, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, s'est exprimé sur les cas Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud.

