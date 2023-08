Stade Rennais – Mercato : Maurice se dresse contre Mourinho pour Nemanja Matic

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Si le Stade Rennais attend avec impatience Nemanja Matic (AS Rome, 35 ans), voyant en l'international serbe un excellent remplaçant pour Lesley Ugochukwu, le dossier est encore loin d'être réglé.

Rennes ne lâche pas l'affaire

En effet, comme révélé hier, José Mourinho a posé son véto à la résiliation du contrat de l'ancien Mancunien et il faudra une somme avoisinant les 5 M€ pour finir de convaincre le club italien de lâcher son expérimenté sentinelle.

Malgré tout, si l'on en croit L'Equipe, ce petit contretemps n'empêche pas Rennes de croire toujours au dossier Matic. En privé, Florian Maurice afficherait une grande détermination et une confiance totale en l'issue heureuse de ce dossier. A Rennes, Nemanja Matic s'est vu offrir un contrat de deux saisons. Une de plus qu'à la Roma avec un rôle de leader et de titulaire indiscutable à la clé.

