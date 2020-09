Stade Rennais - Mercato : menacé par le Hertha, le SRFC a un dernier espoir pour Reine-Adelaïde

Le Stade Rennais a réalisé un recrutement très intelligent jusque-là, qui a porté ses fruits puisque les Rouge et Noir sont leaders de la Ligue 1. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. D'ici lundi prochain et la clôture du marché, ils aimeraient encore enrôler deux joueurs, un défenseur central et un milieu offensif. Pour le premier poste, on parle du Strasbourgeois Mohamed Simakan, pour le second du Lyonnais Jeff Reine-Adelaïde.

Un prêt avec option d'achat, seule possibilité

Le souci, c'est que les caisses rennaises commencent à sonner le creux. Et qu'en gros, le SRFC ne pourra réaliser qu'un seul gros transfert d'ici le 5 octobre. Soit Simakan, soit Reine-Adelaïde. Pour ce dernier, le Hertha Berlin est venu jouer la surenchère et proposerait 25 M€ à Lyon, qui serait sur le point d'accepter.

Il ne reste plus qu'un espoir à Rennes, qu'a résumé le journaliste de RMC Loïc Tanzi : "Si Rennes fait un prêt avec option d'achat pour son défenseur central, le chemin pourra se dégager pour investir un peu plus que les 24 millions sur Jeff Reine-Adelaïde. En attendant, le club breton temporise". Mais est-ce que Strasbourg sera intéressé par un prêt pour sa pépite défensive ? Et est-ce que le Hertha laissera à Rennes le temps de finaliser ce dossier ?