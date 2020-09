Stade Rennais - Mercato : Mendy file à Chelsea (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

« Le Stade Rennais F.C. et le Chelsea FC ont trouvé un accord pour le transfert d’Édouard Mendy, au club depuis le 6 août 2019. Le portier du Sénégal aura joué 34 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir », indique le Stade Rennais par communiqué, ce jeudi matin.