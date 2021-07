Stade Rennais – Mercato : Mönchengladbach lorgne un cadre de Genesio

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En réussite lors de la saison 2019-2020, Faitout Maouassa n’était pas étranger à la bonne saison du Stade Rennais, qui s’était qualifié au terme de cet exercice en Ligue des Champions. Néanmoins, le latéral gauche a été bien plus en difficulté la saison dernière, relayé même en second voir troisième choix dans la hiérarchie des défenseurs gauche rennais derrière Adrien Truffert et Dalbert. Touché par les blessures, Bruno Genesio n’a que peu titularisé Faitout Maouassa (3 fois) sur les 11 matchs qu’il a dirigé sur le banc breton la saison passée.

De ce fait, Faitout Maoussa pourrait être poussé à changer d’air. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs suivent le dossier et le Borussia Mönchengladbach aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club breton, ce dernier ne serait pas contre vendre le latéral. Le site Transfermarkt estime la valeur de Faitout Maoussa à 12 millions d’euros. De quoi faire une bonne affaire au Stade Rennais ?

#MercatoSRFC



Le Borussia Mönchengladbach serait fortement intéressé par Faitout #Maouassa auquel il reste 1 an de contrat à Rennes. Des discussions ont débuté entre le club Allemand et l’entourage du latéral gauche.



🗞 @footmercato — 🔴⚫ TEAM SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) July 14, 2021