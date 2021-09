Stade Rennais - Mercato : Nzonzi a trouvé un nouveau club (officiel)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après six petits mois passés en prêt au Stade Rennais, Steven Nzonzi est retourné à Rome cet été. Le milieu de terrain était pourtant prêt à s'engager sur la durée avec le Rouge et Noir mais il semblerait que Florian Maurice et Bruno Genesio ne partageaient pas cette opinion. Seulement, dans la Ville Eternelle, José Mourinho ne comptait pas sur lui.

Du coup, Nzonzi et la Roma ont trouvé un terrain d'entente pour résilier sa dernière année de contrat. L'ancien Amiénois s'est engagé avec Al-Rayyan, club qatari dirigé par Laurent Blanc et où vient de s'engager également James Rodriguez. La durée de son contrat n'a pas été déterminée. C'est le huitième club de sa carrière après Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City, le FC Séville, l'AS Roma, Galatasaray et donc Rennes.