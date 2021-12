Stade Rennais – Mercato : parti à Brest cet été, Del Castillo vide son sac

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Parti du Stade Rennais pour rejoindre Brest en début de saison, Romain Del Castillo (25 ans) n'est pas particulièrement satisfait de ses débuts avec les Ty-Zefs. Cantonné à un rôle de « supersub » par Michel Der Zakarian, l'ailier formé à l'OL a fait part à Ouest-France de sa petite frustration après son début de saison délicat :

« Personnellement, c’est mitigé. J’ai eu une blessure dès mon arrivée, lors du premier match. Elle a duré un petit peu. Maintenant, je suis content car j’ai repris, je m’entraîne normalement. Il faut laisser le temps faire les choses, il y a aussi une période d’adaptation. L’équipe tourne bien donc c’est normal d’avoir moins de temps de jeu. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut juste être là, prêt quand le coach fait appel à nous », a glissé l'intéressé.

« Le coach ? Je comprends ses choix, c'est normal »

Pour autant, hors de question de mettre la pagaille avec ses états d'âme : « J’étais venu pour avoir du temps de jeu. Malheureusement je me suis blessé (…) Quand je suis revenu, on a remporté notre premier match. C’est comme ça, c’est le foot. Tant que la concurrence est saine et qu’on arrive à obtenir des résultats, c’est le principal. Je suis quelqu’un de collectif, je suis le premier à encourager les partenaires sur le terrain. Bien sûr que je veux jouer, mais c’est à moi de montrer au coach que je peux être sur le terrain ».

Sa situation, Romain Del Castillo en parle quand même sans tabou à son coach Michel Der Zakarian : « Je reconnais qu’il ne faut pas changer une équipe qui gagne, même si je pense que j’aurais pu entrer un peu plus sur quelques matches. Je lui ai dit, il le sait. C’est important de communiquer. Mais je comprends ses choix, c’est normal. Ça fait longtemps que je fais du foot, je connais le métier ». Notons que suite à cette sortie, samedi dans Ouest-France, l'attaquant s'est retrouvé titulaire à la place de Steve Mounié, forfait de dernière minute (gastro)...