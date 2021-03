Stade Rennais - Mercato : pas de coup fourré de Genesio à l’OL ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Bruno Genesio est attendu au tournant. Mercredi, le nouvel entraîneur du Stade Rennais dirigera son premier match sur le banc breton contre l’OM en match en retard de la 22e journée de Ligue 1 (19h).

En attendant, l’ancien entraîneur de l’OL donnera sa première conférence de presse d’avant-match avec peut-être des premiers indices sur sa composition d’équipe. Un premier doute a été levé sur ses intentions concernant son staff.

« A priori, Bruno Genesio prend personne du staff de l'OL »

« A priori, Bruno Genesio prend personne du staff de l'OL », a récemment indiqué sur Twitter David Barbet, chroniqueur de La Une et bien renseigné sur le club rhodanien. Si cette information se confirme, cela devrait laisser Rudi Garcia plus tranquille dans la course au titre.